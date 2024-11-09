ミーキャップです！大相撲九州場所は11月10日が初日。そこで取材班の小山りんさん（久留米大学3年）が大相撲の魅力を探りにいってくれました。学生の心にどう響いたのでしょうか？こんにちは、りんです！日本の伝統文化が好きな私は、高校生のころから興味を持ってお相撲を見始めました。しかし！いまだに技もよく分からない…。詳しくなるにはどうしたらいいの！ということで今回、お相撲を知るために九州場所の舞台となる福岡