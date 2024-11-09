気象庁は9日午前9時半、地震情報（遠地地震に関する情報）を発表した。同日午前5時47分ごろ、海外で規模の大きな地震があった。震源地は、インドネシア付近（南緯8.5度、東経122.8度）と推定される。詳しい震源の位置はインドネシア、フローレス。日本への津波の有無については現在調査中。ダーウィン航空路火山灰情報センター（VAAC）によると、同日05時47分ごろ（日本時間）にレウォトビ火山で大規模な噴火が発生した。現在