日本海、島根県の北に浮かぶ隠岐諸島海士町。「ないものはない」をキャッチコピーにするこの島で、一風変わった職員の採用試験が行われます。それは…キャンプ！受験者は、町役場で説明を受けた後、「SPI」と呼ばれる適性検査を受験し、夕方からキャンプの会場に移動します。職員らとテント設営や食事作りをする過程で、受験者の協調性や自主性などを見極めます。島根・海士町総務課松前一孝課長「一緒に汗をかいてくれる