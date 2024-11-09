今年4月にトラック運転手の労働時間の基準が改正され、長距離輸送が困難になった、いわゆる物流の2024年問題。この問題に対応するため、新潟市の市場を中継拠点として活用し、北海道や東北産の花を関東や関西へ輸送する実証実験が行われた。 ■“物流の2024年問題”解消へ北海道東北の花が新潟に 10月17日、新潟市中央卸売市場の花き棟。木曜は花の競りは行われていないが、建物の中には多くの花が残されていた。こうした花