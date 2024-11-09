２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選で１５日に日本代表と対戦するインドネシア代表に新たな戦力が加わる。インドネシア国籍の取得に動いていたデンマーク１部コペンハーゲンの元Ｕ―２１オランダ代表ＤＦケビン・ディクス（２８）が８日、正式に同国への帰化が認められた。同国メディア「ＬＩＰＵＴＡＮ６」によると、元イタリア１部インテルのオーナーで同国サッカー連盟（ＰＳＳＩ）のエリック・トヒル会長は「神に感謝しま