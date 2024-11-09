ＴＢＳの上村彩子アナウンサーが８日までに自身のＳＮＳを更新。東京ディズニーシー（ＴＤＳ）を訪れた様子を公開した。上村アナはインスタグラムに「１０月のとある夏日にビールを求めてディズニーシーへ！おともはスパイシーチキンとギョウザドッグです。ぐっと寒くなってきたので次はクリスマスのパークでホットワインですね」と記し、デジタルクリエーターのあいにゃんと一緒にＴＤＳを楽しむショットを投稿。「この日は