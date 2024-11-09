サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』最終話にて、CRAVITYが壮大なパフォーマンスで魅了し、見事優勝を飾った。【映像】優勝したCRAVITYのパフォーマンス『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグルー