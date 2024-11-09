石川県高校野球連盟は8日、来春の第97回選抜高校野球大会の「21世紀枠」に、小松工を推薦すると発表した。夏の甲子園は1964年と2000年に計2度出場しているが、21世紀枠での推薦は初めて。小松工は秋の県大会で準優勝し、秋季北信越大会で優勝した敦賀気比に敗れたが、4強入りを果たした。能登半島地震で被災した部員もおり、学業と両立しながら、ボランティア活動にも積極的に参加していることなども評価された。