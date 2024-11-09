家族に返却された予科練資料館の展示品 大分県大分市で特攻隊ゆかりの品々を展示してきた予科練資料館が2024年夏に閉館しました。戦争の記憶を伝える貴重な展示品の引き継ぎが着々と進められています。 展示品の運び出しにむけた準備作業 2024年8月に閉館した大分市上野丘の予科練資料館。10月下旬、進められていたのは膨大な展示品を運び出すための作業です。 ◆作業する人「すごいなぁ、このハンモック