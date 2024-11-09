アメリカ大統領選挙後に人種差別的なショートメッセージが急増していることを受け、FBI（＝連邦捜査局）が調査に乗り出しました。アメリカメディアによりますと、トランプ前大統領の勝利が伝えられた6日の朝から、少なくとも全米13州で人種差別的なショートメッセージが急増しているということです。メッセージは数パターンあり、そのうちの一つは「あなたは『綿摘み』に選ばれました。奴隷使用人が迎えに来ます」という黒人奴隷制