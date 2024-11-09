11月8日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「うるおいもカバーも叶える上質ツヤ肌」が紹介されました。【映像】蛯原友里「ハリのあるお肌！」「乾燥する季節なのでちゃんとやるのが大事」プロが教える“上質ツヤ肌”の作り方教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストの金澤美保さん。たしかなメイク理論と実用的なテクニックを持ち合わせるだけでなく、親しみやすい寄り