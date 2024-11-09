８日夜、愛知県豊橋市で60歳の女性が車にはねられ足の指を骨折しました。警察がひき逃げ事件として、逃げた車の行方を追っています。 【写真を見る】路上に座り込む女性「車にひかれた」 足の指３本骨折警察はひき逃げ事件として捜査 警察によりますと、８日午後7時半過ぎに豊橋市馬見塚町を歩いていた女性が衝突音を聞き、音のした場所に向かうと路上に座り込む女性が、「車にひかれた」と話したことから119番通報しました。