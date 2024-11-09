スパイラル状のスロープやガラスと植物の外観がユニークな「モンタカナワ」＝イメージ＝（画像：JR東日本文化創造財団）JR東日本が2025年３月27日にまちびらきを迎える高輪ゲートウェイシティで目指すのは、「イノベーション（社会変革）や文化を発信する場」（喜勢陽一社長）。そして、ゲートウェイシティから文化を発信するのが「文化創造棟」だ。「100年先へ文化をつなぐ」を目標に掲げる。運営は、2022年４月に設立された「一