＜CD Chart Focus＞ 参考：https://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2024-11-11/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2024-11-11/ 2024年11月11日付（11月5日発表）のオリコン週間シングルランキングでは、INIの7枚目のシングル『THE VIEW』が、初週63.1万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。また一方で、Snow Manの4枚目のアルバム『RAYS』も初週108.1万枚を売り上げ、初登場1位を達成。ともに支持の高さを見せつけた。2020年以