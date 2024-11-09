モサ川と呼ばれていた女子高生・佐川が、休み明けに突然可愛くなっていた。隣に立つガチムチの鬼瓦に手を出されたに違いない！クラスのなかで噂が飛び交うが、その真相は？今回は、羽流木はない(@warugi871)さんの「休み明け可愛くなってたあの子」を紹介する。【漫画】本編を読む■強面な顔、ガチムチな体の男子高校生はドラァグクイーンだった！休み明け可愛くなってたあの子02旧Twitterで鬼瓦のアカウントを知った佐川。強面な