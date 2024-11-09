9日朝、インドネシアで大規模な火山の噴火があり、気象庁がこの噴火による日本への津波の影響を調べています。午前9時現在、海外・国内で潮位の変化などは確認されていませんが、気象庁が今後の情報に注意を呼びかけています。気象庁によりますと、日本時間の9日午前5時47分ごろ、インドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火がありました。ダーウィン航空路火山灰情報センターによりますと、噴煙の高さは、およそ1万5000メートル