北海道・小清水町で車が田んぼに突っ込んで横転する事故が起き、事故車のドライブレコーダーにその一部始終が収められていた。事故直前、横転した車は前を走るトラックを追い越そうとするが、偶然にもトラックも同時に車線変更。衝突を避けようとして田んぼへ突っ込んでしまった。車が横転…事故直前の様子がドラレコに北海道・小清水町で10月11日午後2時ごろ、自動車が道を外れ、田んぼに突っ込み横転。この事故の原因は、“偶然