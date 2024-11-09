俳優の三上博史が「ＨＩＲＯＳＨＩＭＩＫＡＭＩ／ＨＥＤＷＩＧＡＮＤＴＨＥＡＮＧＲＹＩＮＣＨ【ＬＩＶＥ】」（２６日から１２月８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場、その他京都、福岡など）に出演する。ライブに向け「２０年前に挑戦したものを今一度、皆さんに届けて揺さぶりたい」と意欲を見せるとともに、下積み時代やトレンディードラマの主役を張った頃を振り返り、今後の役者人生についても語った。（坂口愛澄）ヒ