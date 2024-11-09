日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜・午前８時読売テレビ制作）が９日に放送され、共和党のドナルド・トランプ元大統領の圧勝で終わった米大統領選を報じた。これに早稲田大学特命教授でコメンテーターのロバート・キャンベル氏はペンシルベニア州での投票権を保持していることを明かした。「私はニューヨーク、ボストン、カリフォルニアと（カマラ・ハリス候補の）民主党が強いところに住みましたが、実家があったのはペ