◇フィギュアスケートグランプリ（GP）NHK杯〈8日、国立代々木競技場第一体育館〉フィギュアスケートのNHK杯男子ショートプラグラムで、自己最高得点となる102.96点を出し、2位に入った三浦佳生選手。得点が発表されると喜びを爆発させました。冒頭の4回転サルコウからのコンビネーションを成功させ流れに乗ると、スピン、ステップも安定感抜群。後半の4回転トウループも決めるなど、自身初の100点超えをマークしました。祈るよう