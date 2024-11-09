「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）井上広大外野手が早出練習で一塁の特守に取り組んだ。午前８時４５分から約３０分間、田中内野守備走塁コーチのノックを黙々と受けた。井上は一塁守備に本格挑戦しており、７日のシートノックでも一塁に入った。「連係とかいろいろ難しいので、そういうところを突き詰めてやっていきたい。自分にとってプラスだと思うので今後も積極的にやっていければいいと思う」。本職の外野だけでなく