ロサンゼルスタイムズ紙のビル・シャイキン記者が現時点でMLBで最強のライバル関係は「ドジャースVSパドレス」だと報じている。ワールドシリーズ前の数日間、MLBの歴史と伝統の象徴でもあるドジャースとヤンキースのライバル関係が大きく報じられた。ドジャースがブルックリンにいた最後の10年間、ドジャースはワールドシリーズでヤンキースと6回対戦した。しかし、それは今や遠い昔の話となっている。ヤンキースとレッドソ