気象台は、午前9時54分に、大雨警報（浸水害）を南城市、与那原町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・南城市、与那原町に発表本島北部では、9日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。本島中南部、本島北部では、9日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■名護市□大雨警報・土砂災害9日夜遅くにかけて警戒・浸水9日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50