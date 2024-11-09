アメリカのトランプ次期大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が電話会談を行った際に、実業家のイーロン・マスク氏が同席していたと報じられました。大統領選挙で勝利したトランプ氏に対し、ゼレンスキー大統領は6日、電話で祝意を伝えましたが、この際、マスク氏が同席していたとアメリカのニュースサイト「アクシオス」が報じました。マスク氏はゼレンスキー氏に対し、自らが手掛ける衛星通信サービス、「スターリンク」を使