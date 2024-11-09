2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪・パラリンピックの「ピクトグラム」（IOC提供・共同）【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は9日までに、2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪・パラリンピックの競技種目を表す絵文字「ピクトグラム」を五輪とパラで計22種類発表した。細い線で、選手の動きや優雅さを表現して各競技の特徴を捉えた。五輪は2月6〜22日、パラは3月6〜15日に行われる。