面識のない男性らに暴行を加えたなどとして逮捕されたのは、「PR連合」と呼ばれる非行グループの少年8人です。少年8人は6月、名古屋市内の公園で男子高校生ら5人の顔を殴るなどし、3人にけがをさせた疑いが持たれています。警察の調べに対し、6人は容疑を認めていますが、2人は一部否認しています。作業員の少年（19）「手は出していない」専門学生の少年（19）「バットを持って集まったけれど、殴ってはいない」当時、