ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！ ゴルフと育児の両立を目指す新米ママ CarolineMasson（キャロライン・マッソン） Germany 昨年4月、キャロライン・マッソンは第一子男児を出産。約1年間ツアーから離れ、3月中旬から復帰した。ひと昔前は引退し子育てするのが主流だったが、マッソンのようなママアスリートは増え続け