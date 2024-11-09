【明治安田J1リーグ第36節】2024年11月9日(土)14:00キックオフ湘南ベルマーレ(12位/44pt) vs 北海道コンサドーレ札幌(19位/33pt)[レモンガススタジアム平塚]◆勝って残留に手をかけられるか【湘南ベルマーレ】湘南が持っている終盤の勝負強さはどこからやってくるのか。伝統にもなりつつある終盤戦の強さは今シーズンも変わらず、現在4連勝。降格圏にいたチームは12位まで浮上した。残り3試合でまだ残留が確定していない状況だが、