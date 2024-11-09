福岡南署は9日、福岡市南区桧原3丁目付近で同日午前7時ごろ、イノシシの目撃情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「イノシシを目撃した際は、絶対に近づかない。目を合わせない。身の安全の確保を徹底しましょう」と注意喚起している。