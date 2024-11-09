18年間のプロ生活にピリオドを打つ。ベガルタ仙台の遠藤康が今季限りでの現役引退を発表した。この一報に、日本サッカーに精通するブラジル人のティアゴ・ボンテンポ記者も反応。自身のXで「ヤスシ・エンドウ、おそらく日本代表でプレーしたことのない最高の日本人選手が36歳での引退を発表した」と書き出し、こう続ける。「キャリアの大半を鹿島アントラーズで過ごし、最後の３年間を彼の故郷のクラブであるベガルタ仙台で過