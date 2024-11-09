現地時間11月８日に開催されたベルギーリーグ第14節で、日本人６選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は、メヘレンとホームで対戦。相手のオウンゴールとアンドレス・フェラーリの得点により、２−１で接戦を制した。アクシデントが発生したのは、開始早々の11分だ。相手のロングボールに対応しようとした谷口彰悟が左足首あたりを痛めて、そのまま倒れ込む。かなり痛がる姿を見せると、２人のスタッフに両脇を抱えられ、