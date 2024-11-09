日本の農業では高齢化と就業人口の減少が長らく問題になっており、農業従事者の平均年齢は「68.7歳」だ。【映像】「玉ねぎの山」を余裕で持ち上げる黒田さん（27歳）しかし、ここ数年で“明るい兆し”も出始めている。農業の求人情報サイト「農業ジョブ」によると、新卒向け就職説明会では、年々農学部以外の学生の比率が増加、就職の選択肢として考える学生が増えているようだ。また、最近はSNSで積極的に農業の魅力を発信