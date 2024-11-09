ドラッグストアチェーンのウエルシア薬局は、従業員のパソコンが不正アクセスを受け、顧客情報約4万人分などが漏えいした恐れがあると発表しました。【映像】HPにてパスワード変更のお知らせウエルシア薬局によりますと、漏えいの恐れがあるのは公式通販サイトの「ウエルシアドットコム」で買い物をした3万9805人分の名前や住所、電話番号などです。従業員のパソコンが詐欺サイトに誘導されて不正アクセスを受けたためで、被害