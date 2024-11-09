ウクライナ東部で破損した多用途軽装甲車両を修理するウクライナ軍の整備兵/Fermin Torrano/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）バイデン米政権が軍事請負業者のウクライナ派遣に対する事実上の禁止措置を解除することが分かった。事情に詳しい当局者がＣＮＮに明らかにした。派遣目的は米国が供与した兵器システム、特にＦ１６戦闘機や防空システム「パトリオット」についてウクライナ軍による維持、修理を支援することにあるという。