お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（４１）が９日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に出演し、第１子が誕生したことを生報告した。番組の冒頭、司会の佐藤栞里が「さあ今朝はですね、藤森さんからうれしいニュースが届きました」と話を振り、藤森は「すみません、私事で申し訳ないのですが、先日ですね、第１子となる女の子を、うちの奥さんが頑張って産んでくれました」と報告した。スタジオは大