気象庁は、鹿児島県の与論町に大雨特別警報を発表しています。 与論町では降り始めからの雨量が、1日半で、年間総雨量の3分の1に相当する600ミリ以上に達しています。低い土地の浸水・土砂災害に最大級の警戒をしてください。 【1時間120ミリの猛烈な雨】 奄美地方には暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 奄美地方南部では与論町を中心に8日から発達した雨雲がかかり続け、気象庁は9日