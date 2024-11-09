圧倒的勝利だったトランプアメリカ大統領選挙が11月5日に行われた。共和党のドナルド・トランプ前大統領と、民主党のカマラ・ハリス副大統領が争った選挙は、投開票が始まる前日まで数多あるアメリカの世論調査で「かなりの接戦」という見方が大勢だった。【写真】前職時代には“濃厚な日米関係”を体現していたトランプ新大統領の思い出ショットところが、蓋を開けてみると、ノースカロライナ州、ジョージア州、ペンシルベニ