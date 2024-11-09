ハワイ好きで知られる俳優・高橋英樹が７日、ブログを更新。ハワイからの帰国便での機内食を紹介した。ブログでは妻、娘の高橋真麻とともにハワイ旅の様子を紹介してきた。「ＪＡＬホノルル便機内食」と題して、載せ忘れていた帰国便でふるまわれた「ビジネスクラス機内食」をたっぷり紹介。メインは分厚いヒレステーキに、冷しゃぶ風の「野菜蒸しポーク」に、大根と帆立の冷製（オレンジとグレープフルーツ、ラディッシュ添え