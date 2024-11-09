9日、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが、レギュラー出演するTBSテレビ「王様のブランチ」での冒頭で「第一子となる女児」が誕生したことを発表しました。 【写真を見る】【オリラジ藤森慎吾】第一子誕生を報告「出産の前から泣いちゃった」MCを務める「王様のブランチ」冒頭で藤森さんは、同じくMCを務める佐藤栞里さんの振りを受けて「先日第一子となる女の子を、うちの奥さん、妻ががんばって産んでく