田町〜高輪ゲートウェイ間でJR東海道線をまたぐ札の辻橋から「高輪ゲートウェイシティ」を遠望（左側２棟）。札の辻橋下部は東海道新幹線、東海道線などがひっきりなしに行き交います（筆者撮影）JR東日本が2024年10月30日、東京都港区のグランドプリンスホテル高輪で開催した「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）まちびらき150日前記者発表会」。喜勢陽一社長が自ら壇上に上がり、環境に配慮しながら企業を成長させ