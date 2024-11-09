きょう（9日）未明、岡山市で木造住宅1棟を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きょう午前2時前、岡山市南区郡の会社員の男性（52）の住宅から火が出ていると、近所に住む女性から消防に通報がありました。 消防が消火にあたりました、火は木造瓦葺き平屋建て住宅1棟、約48平方メートルを全焼しました。警察によりますと、男性は一人暮らしで、出火当時出勤していて無事だということで