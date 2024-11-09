昨夜（8日）、岡山県赤磐市の山陽団地の通路で75歳の女性が車にはねられ死亡しました。 【写真を見る】20歳の専門学校生が運転する軽乗用車にはねられ女性（75）が死亡団地敷地内でバック中【岡山・赤磐市】 きのう午後8時15分ごろ、赤磐市山陽の山陽団地内にある通路でこの団地に住む女性（75）がバックしてきた軽乗用車にはねられました。 女性は病院に運ばれましたが約50分後に死亡が確認されました。 警察は軽乗用車を運