今月6日に高松市で起きたコンビニ強盗未遂事件で昨夜（8日）、14歳の中学生が逮捕されました。 【写真を見る】14歳の男子中学生を強盗未遂容疑で逮捕コンビニで「金を出せ」と要求した疑い【香川・高松市】 強盗未遂の容疑で逮捕されたのは高松市の14歳の男子中学生です。 警察によりますと、男子中学生は今月6日午前11時10分ごろ高松市林町のコンビニエンスストアで女性店員にカッターナイフのような刃物を突き付けて