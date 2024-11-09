人生を賭けた韓国の受験戦争。その本番である大学統一試験「大学修学能力試験」、いわゆる“修能（スヌン）”が11月14日に迫っている。【注目】授業を9カ月も拒否、休学して入隊…韓国の医大生に何がしかし今回の修能は、これまでと大きく様相が変わってきそうだ。その大きな原因が、韓国政府による「医大定員増加政策」だ。今年2月、韓国政府は医師不足解消に向け、大学医学部の入学定員（現在3058人）を2025学年度の入試から5年