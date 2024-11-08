アシックスが、2024年12月期第3四半期（2024年1月〜9月）の連結実績を発表した。売上高は前年同期比17.3%増の5254億円、営業利益は同64％増の915億円、純利益は同61.2％増の649億円と大幅に成長。これを踏まえ、今期の通期連結業績予想を上方修正。売上高および各利益はいずれも過去最高の予想で、中でも営業利益は、初の大台となる1000億円を見込む。 【画像をもっと見る】 今第3四半期累計期間は、全カテゴリーで増収増益を