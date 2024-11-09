京都・南座の『吉例顔見世興行』を前に、出演する歌舞伎役者の名前を看板に書き上げる「まねき書き」が行われました。京都市の妙傳寺で行われた「まねき書き」。長さ１．８ｍのヒノキの板にたっぷりと墨をつけた筆で東西の人気歌舞伎役者の名前が書き込まれます。太く丸みを帯び、隙間が少ない「勘亭流」という書体には「客席が隙間なく埋まるように」という願いが込められています。吉例顔見世興行は、京都・南座で１２月