１１月８日、日本維新の会の吉村洋文共同代表は代表選出馬について「じっくり熟慮して判断する」と話しました。１０月の衆院選で公示前から５議席を失った日本維新の会は、馬場伸幸代表の退陣を踏まえ新たな代表を決める選挙を行います。８日に開かれた立候補予定者向けの説明会には空本誠喜衆院議員と守島正衆院議員の代理人が出席。関係者によりますと、守島氏の代理人は守島氏本人の出馬ではなく、吉村共同代表の出馬を念