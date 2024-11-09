【ワシントン共同】米大統領選で敗北した民主党から、連邦最高裁判事9人のうちリベラル派最高齢で糖尿病を患うソトマイヨール判事（70）に対し、来年1月の政権交代前に引退を望む声が出ている。米メディアが8日報じた。バイデン政権の間に若いリベラル派判事を後任に指名し、トランプ次期大統領が保守派判事を送り込むことに先手を打つ狙いがある。最高裁判事は終身制。トランプ氏が在任中に送り込んだ3人と合わせ現在は保守派