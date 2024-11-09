オランダで7日夜から8日未明にかけて、サッカーの試合後にイスラエル人サポーターらを標的にした集団暴行が複数あり、イスラエル政府は救助のため飛行機2機を派遣したと発表しました。【映像】集団暴行の様子こちらは、在オランダイスラエル大使館がSNSに投稿した映像です。路上で男性が暴行を受けている様子が映っています。アムステルダム市などによりますと7日、サッカーヨーロッパリーグで「アヤックス・アムステルダム