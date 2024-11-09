お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（41）が、9日放送のTBS系情報バラエティー『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に出演し、第1子となる女児の誕生を発表した。【動画】子どものための趣味の整理と納得…旧車、バイクを手放したことを報告する藤森慎吾番組冒頭、MCの佐藤栞里が「藤森さんからうれしいニュースが届きました」と話を振ると、藤森が「私事で申し訳ないんですが、先日、第1子となる女の子を妻が頑張